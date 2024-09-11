Карпин ответил на вопрос, как изменился Сафонов после трансфера в «ПСЖ»

Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, изменился ли вратарь Матвей Сафонов после перехода из «Краснодара» во французский «ПСЖ».

«Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб у Матвея поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины. Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Доннаруммы», - передает слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза.

Сафонов перешел в парижский гранд минувшим летом, подписав пятилетнее трудовое соглашение. Трансфер голкипера обошелся «ПСЖ» в 20 миллионов евро.