Карпин тремя словами описал поездку сборной России во Вьетнам

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин высказался о тренировочном сборе во Вьетнаме.

«Какие три слова будут ассоциироваться с Вьетнамом? Жара. Духота. Тайфун, - передает слова специалиста пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что в Ханое сборная России провела товарищеский поединок против национальной команды Вьетнама. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. У сборной России был еще запланирован поединок против Таиланда, однако встречу перенесли из-за плохих погодных условий.