Винисиус: «Я не всегда буду забивать голы, это не так легко»

«Я прекрасно знаю, какой у меня потенциал. Но иногда бывают трудные времена, если нет голов, то пропадает уверенность. Я хочу сделать максимум для своей страны. Я не всегда буду забивать голы, это не так легко, как может показаться со стороны. Прошу прощения у болельщиков, это непростой момент», - передает слова нападающего Globo Esporte.