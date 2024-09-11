Винисиус высказался после поражения Бразилии

Нападающий Винисиус Жуниор прокомментировал минимальное поражение сборной Бразилии от Парагвая в поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026. «Селесао» уступили с минимальным счетом 0:1.
«Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находимся. Нужно любой ценой исправить положение. Бразилия не имеет права показывать такую игру и терять очки. Сейчас у команды непростой момент. Нам нужно принять всю критику на себя и быстрее прийти в себя. Бразилия должна быть на первых местах», - передает слова форварда Globo Esporte.
После восьми проведенных матчей сборная Бразилии с десятью очками занимает пятое место в таблице.
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