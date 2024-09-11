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Черчесов против Холанна, холостой Мбаппе, круглые цифры Роналду и Кейна

11 Сентября 2024 • 10:00 Комментировать

Рассказываем о том, как сыграли топовые сборные в минувшее окно для международных матчей. Основной упор сделали на Лигу наций УЕФА.

Португалия по результатам стабильна

Португалия одержала две победы дома – над Хорватией и Шотландией – с одинаковым счётом 2:1. Но были и отличия. В первом случае португальцы по ходу матча вели 2:0, а во втором уступали 0:1. Роналду забил и там, и там второй гол своей команды. Но если против хорватов он вышел в старте, но против шотландцев появился на замену в перерыве. И ещё нюанс – гол ворота сборной Хорватии стал для Криштиану юбилейным, 900-м в карьере. Достигнет отметки в тысячу? Кстати, в игре с хорватами Далот забил и в свои ворота, и в чужие.

Францию – то в жар, то в холод

Франция и огорчила, и порадовала своих болельщиков. Она тоже оба матча проводила дома. С Италией начало у неё было вообще шикарное – гол Баркола на 14-й секунде (самый быстрый в истории сборной Франции). Казалось бы, что ещё надо? А нужно было развитие или удержание успеха. Италия перевернула матч, забив трижды и больше ничего не пропустив. После такого фиаско французы отыгрались на бельгийцах, которых победили четвёртый раз подряд (2:0). Мбаппе в матче с Италией бесполезно сыграл в основе, а против Бельгии вышел на замену, когда на табло горел уже итоговый счёт.

Италия вышла на свою колею

Италия во втором туре на классе одолела Израиль – 2:1. Фраттези, отличившийся в обоих матчах, является лучшим бомбардиром сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти (четыре гола). Бельгия до игры с Францией выиграла тоже у Израиля – 3:1. Дубль в том матче сделал де Брёйне, в том числе забивший пенальти (Опенда свою «точку» не реализовал). У «красных дьяволов» обычная история: тех, кто заведомо слабее, они побеждают, но перед топами пасуют. Хорватия во втором туре победила Польшу – единственный гол провёл Модрич со штрафного накануне 39-летия в 180-м матче за «шашечных».

Испания – потеря очков и крупная победа

Испания потеряла очки не там, где это можно было прогнозировать. 32-я в рейтинге ФИФА Сербия выстояла дома против «красной фурии» – ничья 0:0. А вот 15-я в том списке Швейцария в родных стенах получила от Испании 1:4. Причём два гола команда Луиса де ла Фуэнте забила в меньшинстве – после удаления ле Нормана в середине первого тайма. Где-то испанцам пришлось наступить на горло собственной песне и сыграть от обороны, Ямаля заменили в перерыве, зато результат получился блестящий в таких условиях.

Германия забила семь мячей

Германия, раскрутив Венгрию на 5:0 в особо плодотворном матче Мусиалы (гол и три ассиста), ожидаемо встретила куда более серьёзное сопротивление от Нидерландов. В Амстердаме эти сборные зарубились на 2:2. Немцы пропустили самый быстрый за полвека гол в свои ворота – от Тиджани Рейндерса. Но потом пришлось отыгрываться уже голландцам. Впервые за «бундестим» забил Ундав. Что касается первого матча Нидерландов, то «оранжевые» со счётом 5:2 оставили не у дел Боснию и Герцеговину. Там дебютный гол за «тюльпановых» прописал Зиркзее.

Кто-то резвится среди более слабых

Англия – единственная из признанных топовых европейских сборных, выступающая в Лиге B. Зато ей там легко – в соперниках Ирландия с Финляндией. И тех, и тех англичане задвинули 2:0. Причём ирландской команде забивали Райс и Грилиш, у которых ирландские корни. А результат против финнов сделал Кейн, оформивший дубль в сотом матче за сборную Англии. Один из голевых пасов ему отдал дебютант «трёх львов» Мадуэке. Также отметим, что сборная Казахстана под руководством Черчесова сдержала Холанна, – 0:0 с Норвегией. Правда, во втором туре Казахстан не устоял перед Словенией (0:3), Холанн же вырвал своей сборной победу над Австрией (2:1).

Колумбия отомстила Аргентине

Бонусом – о делах Аргентины и Бразилии в квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Альбиселесте» без залечивающего травму Месси потерпели первое поражение в 2024 году – от Колумбии. «Кофейщики» со счётом 2:1 взяли у «бело-голубых» кое-какой реванш за поражение в финале Кубка Америки. До этого Аргентина не испытала проблем против Чили – 3:0. Бразилия выиграла в рамках отборочного этапа впервые почти за год – у Эквадора (1:0). Но затем «селесао» взялись за привычное дело и проиграли Парагваю (0:1). Как раз Парагвай, идущий на непроходном восьмом месте, отстаёт от Бразилии всего на одно очко. Ну а Аргентина лидирует в единственной южноамериканской группе – Колумбии до неё не хватает двух очков.

Кирилл Иванцов

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