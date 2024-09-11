Де Пауль: «Все хотят победить Аргентину»

Хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль пообщался с представителями СМИ после проигранного матча Колумбии (1:2) в отборочном турнире чемпионата мира – 2026.
«Поражения – это часть футбола. Иногда ты побеждаешь, а порой проигрываешь. За последние пять лет у Аргентины всего три поражения. Видимо, пришло время нам проиграть. Все хотят обыграть нас, это нормально. Мы принимаем этот результат и двигаемся вперед», - передает слова полузащитника пресс-служба «альбиселесте».
Несмотря на поражение, сборная Аргентины с 18 баллами продолжает занимать первое место в таблице. Колумбия набрала 16 очков и находится на второй строчке.
Бан пользователя