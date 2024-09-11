Де Пауль: «Все хотят победить Аргентину»

«Поражения – это часть футбола. Иногда ты побеждаешь, а порой проигрываешь. За последние пять лет у Аргентины всего три поражения. Видимо, пришло время нам проиграть. Все хотят обыграть нас, это нормально. Мы принимаем этот результат и двигаемся вперед», - передает слова полузащитника пресс-служба «альбиселесте».