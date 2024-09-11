Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о результате поединка с командой Колумбии в квалификации чемпионата мира – 2026. Действующие чемпионы мира потерпели поражение со счетом 1:2.

«Мы провели трудный матч. Сухое поле и жаркая погода не дали нам показать свой футбол. Сейчас мы должны смириться с поражением и двигаться дальше. Нашей команде нужно становиться лучше», - передает слова форварда пресс-служба «альбиселесте».

После этого матча сборная Аргентины с 18 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице. Колумбия набрала 16 баллов и находится на второй строчке.