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Тренер Аргентины высказался о поражении в матче с Колумбией

11 Сентября 2024 • 08:55 Комментировать

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Колумбии (1:2) в поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026.

«Мои поздравления Колумбии с победой. Что касается моей команды, то мы провели хорошую игру. Но нам необходимо исправить проблемные места, которые есть в игре сборной. Что касается момента с пенальти, то арбитр должен был видеть весь эпизод с начала», - передает слова специалиста пресс-служба «альбиселесте».

После этого матча Аргентина с 18 баллами продолжает занимать первое место в таблице. Колумбия набрала 16 очков и находится на второй строчке.

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Сборная Аргентины Сборная Колумбии Лионель Скалони ещё теги
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