Тренер Аргентины высказался о поражении в матче с Колумбией

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от Колумбии (1:2) в поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026.
«Мои поздравления Колумбии с победой. Что касается моей команды, то мы провели хорошую игру. Но нам необходимо исправить проблемные места, которые есть в игре сборной. Что касается момента с пенальти, то арбитр должен был видеть весь эпизод с начала», - передает слова специалиста пресс-служба «альбиселесте».
После этого матча Аргентина с 18 баллами продолжает занимать первое место в таблице. Колумбия набрала 16 очков и находится на второй строчке.
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