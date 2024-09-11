Тренер Аргентины высказался о поражении в матче с Колумбией

«Мои поздравления Колумбии с победой. Что касается моей команды, то мы провели хорошую игру. Но нам необходимо исправить проблемные места, которые есть в игре сборной. Что касается момента с пенальти, то арбитр должен был видеть весь эпизод с начала», - передает слова специалиста пресс-служба «альбиселесте».