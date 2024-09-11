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Тренер Бразилии прокомментировал поражение в матче отбора ЧМ-2026

11 Сентября 2024 • 08:33 Комментировать

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор пообщался с представителями СМИ после поединка отбора ЧМ-2026 против национальной команды Парагвая. «Селесао» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«У нас были позитивные ожидания перед этой игрой. До пропущенного мяча все было нормально. Мы владели преимуществом, захватили инициативу на поле. Но после гола игроки потерялись. Наша игра разрушилась, до конца первой половины мы не смогли ничего показать. Это самый плохой отрезок за время моей работы в сборной», - передает слова специалиста Globo Esporte.

После поражения Бразилия с десятью очками занимает пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Доривал Жуниор
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