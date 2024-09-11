Тренер Бразилии прокомментировал поражение в матче отбора ЧМ-2026

«У нас были позитивные ожидания перед этой игрой. До пропущенного мяча все было нормально. Мы владели преимуществом, захватили инициативу на поле. Но после гола игроки потерялись. Наша игра разрушилась, до конца первой половины мы не смогли ничего показать. Это самый плохой отрезок за время моей работы в сборной», - передает слова специалиста Globo Esporte.