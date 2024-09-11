Бразилия потерпела поражение от Парагвая

В ночь с 10 на 11 сентября состоялся поединок отборочного цикла чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Парагвая. Встреча завершилась минимальным поражением бразильской команды со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Диего Гомес, отметившийся на 20-й минуте.
Бразилия с десятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. На счету Парагвая девять баллов, команда находится на седьмой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Диего20'
Фернандес Роберто III•Касерес Хуан•Бальбуэна Фабиан•Альдерете Омар 39' (Веласкес Густаво ( 39' ) •Алонсо Хуниор 70' •Вильясанти Матиас•Бобадилья Дамиан 45' •Гомес Диего 45' 66' (Соса Рамон ( 66' ) •Энсисо Хулио 85' (Риверос Блас ( 85' ) •Альмирон Мигель 85' 86' (Куэнка Уго ( 86' ) •Питта Исидро 67' (Арче Алекс ( 67' )
Алиссон Бекер•Данило Луис•Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Арана Гильерме 86' (Эстеван ( 86' ) •Гимараэс Бруно 46' (Энрике Луис IX ( 46' ) •Андре•Пакета Лукас 45' 79' (Жерсон Сантос ( 79' ) •Родриго 79' (Лукас Моура ( 79' ) •Эндрик II 46' (Педро Жоао ( 46' ) •Винисиус Жуниор 90'
Сегодня.
Бан пользователя