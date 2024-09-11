Бразилия потерпела поражение от Парагвая

В ночь с 10 на 11 сентября состоялся поединок отборочного цикла чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Парагвая. Встреча завершилась минимальным поражением бразильской команды со счетом 0:1. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Диего Гомес, отметившийся на 20-й минуте.

Бразилия с десятью очками занимает пятое место в турнирной таблице. На счету Парагвая девять баллов, команда находится на седьмой позиции.