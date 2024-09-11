Сборная Аргентины проиграла только 3 из последних 65 матчей

Сборная Аргентины потерпела редкое поражение, уступив Колумбии в квалификации ЧМ-2026.

Колумбийцы одолели действующих чемпионов мира в родных стенах со счётом 2:1. Для «альбиселесте» это первая неудача с ноября прошлого года. Как отмечает MisterChip, аргентинцы проиграли всего в третий раз за последние 65 игр (с лета 2019 года). До Колумбии одолеть коллектив Лионеля Скалони смогли сборные Уругвая и Саудовской Аравии.

Несмотря на осечку, Аргентина лидирует в отборочном турнире чемпионата мира с 18 набранными очками после восьми туров. Всё та же Колумбия, располагающаяся на второй строчке, отстаёт на два балла.