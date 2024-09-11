Де Пауль высказался о колумбийских болельщиках, освиставших гимн Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль ответил на вопрос о поведении болельщиков сборной Колумбии.

Аргентинцы потерпели поражение в гостевом отборочном матче чемпионата мира (1:2). Для «альбиселесте» это первая неудача в нынешнем году.

Перед началом встречи колумбийские болельщики освистали гимн Аргентины.

«Со стороны колумбийских болельщиков было неправильно освистывать наш гимн, но в то же время я понимаю их боль. Они тоже ждали победу в финале Кубка Америки», – приводит журналист Фабрицио Романо слова де Пауля.

Напомним, сборная Аргентины одержала победу с минимальным счётом в финальном матче Кубка Америки – 2024, который прошёл в июле. Единственный гол тогда забил Лаутаро Мартинес, отличившийся на 112-й минуте.