В сборной США прокомментировали назначение Почеттино

Маурисио Почеттино будет готовить сборную США к домашнему чемпионату мира 2026 года.

О назначении аргентинца на должность рулевого «звёздно-полосатых» стало известно во вторник.

«Маурисио – серийный победитель с огромной страстью к развитию игроков, – высказывается спортивный директор Федерации футбола США Мэтт Крокер, чьи слова приводит пресс-служба сборной. – Он доказал способность создавать сплочённые и конкурентоспособные команды. Его послужной список говорит сам за себя, и я уверен, что Почеттино – правильный выбор для раскрытия потенциала нашей талантливой команды. Мы рады видеть Маурисио на борту, впереди нас ждёт захватывающее путешествие к успеху на мировой арене», – заявил Крокер.