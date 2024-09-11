Почеттино объяснил решение возглавить сборную США

Новый главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал свой выбор.

Экс-рулевой лондонского «Челси» официально возглавил американскую национальную команду. С ним «звёздно-полосатые» выступят на домашнем для себя чемпионате мира в 2026 году.

«Решение присоединиться к сборной США связано не только с футболом – дело в путешествии, которое предстоит этой команде и стране. Энергия, страсть и жажда достичь чего-то по-настоящему исторического – вот что меня вдохновило», – приводит журналист Бен Джейкобс слова 52-летнего аргентинского наставника.

Напомним, Маурисио Почеттино покинул «Челси» по окончании прошлого сезона. Он отработал в английском клубе всего год.