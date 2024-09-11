Маурисио Почеттино официально назначен на должность главного тренера сборной США.

О заключении договорённости со специалистом сообщила пресс-служба «звёздно-полосатых». Аргентинский наставник будет готовить команду к домашнему чемпионату мира 2026 года.

Прежним рулевым сборной США был Грегг Берхалтер, занимавший пост с августа прошлого года. Он был отправлен в отставку в июле.

Прошедшим летом национальная команда США неудачно выступила на Кубке Америки, не сумев преодолеть групповую стадию.

Прежнее место работы Маурисио Почеттино – лондонский «Челси». Во главе «синих» 52-летний тренер провёл один сезон.