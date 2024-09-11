Сборная Аргентины потерпела первое поражение в 2024 году

Беспроигрышная серия сборной Аргентины завершилась в Колумбии.

Команда Лионеля Скалони уступила в поединке отбора на чемпионат мира – 1:2. Йерсон Москера вывел колумбийцев вперёд на 25-й минуте, на что гости ответили точным ударом Николаса Гонсалеса в начале второго тайма. Судьбу встречи решил Хамес Родригес, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

Для действующих чемпионов мира это поражение стало первым с ноября прошлого года – тогда «альбиселесте» уступили Уругваю (0:2). Серия аргентинцев без поражений продлилась 12 матчей.

Следующую игру сборная Аргентины проведёт 9 октября – соперником будет Венесуэла.