Хамес поучаствовал в 10 голах в последних 8 матчах за сборную Колумбии

Полузащитник Хамес Родригес продолжает показывать впечатляющую игру в составе сборной Колумбии.

33-летний футболист записал на свой счёт результативную передачу и забитый с пенальти гол во встрече квалификации ЧМ-2026 против Аргентины. В активе бывшей звезды мадридского «Реала», таким образом, уже десять результативных действий в последних восьми матчах в цветах колумбийской национальной команды. В семи случаях игрок ассистировал товарищам, а ещё трижды забивал самостоятельно.

Напомним, в конце августа Хамес Родригес вернулся в европейский футбол – он подписал контракт с испанским «Райо Вальекано».