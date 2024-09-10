Доривал: «Сборная Бразилии будет в финале ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор уверен в выходе команды в финальный матч чемпионата мира – 2026.

— Мы будем в финале. Мы будем финалистами. Вы можете снимать, как я это говорю. У меня нет сомнений, что мы будем там, — приводит слова Доривала журналист Фабрицио Романо.

После семи туров сборная Бразилии находится на четвертой строчке в турнирной таблице отборочного раунда чемпионата мира – 2026. В копилке команды десять набранных очков.

В среду, 11 сентября, Бразилия встретится в гостях с национальной командой Парагвая. Начало поединка запланировано на 03:30 по московскому времени.