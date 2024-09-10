Хлусевич высказался о сборной России

«Сборная - это всегда новые эмоции. Здесь все совсем по-другому. Это же национальная сборная, сюда хочется приезжать, выступать за нее, даже несмотря на то что мы не играем официальные матчи», - приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».