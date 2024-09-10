Хлусевич высказался о сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался об игре за национальную команду.
«Сборная - это всегда новые эмоции. Здесь все совсем по-другому. Это же национальная сборная, сюда хочется приезжать, выступать за нее, даже несмотря на то что мы не играем официальные матчи», - приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».
В сентябре сборная России провела один товарищеский поединок. Подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с национальной командой Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Спарринг с Таиландом отменили из-за плохой погоды.
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