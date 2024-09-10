Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что нашей команде не стоило лететь в Азию на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

- Что дал этот сбор нашей национальной команды?

Да, по сути, ничего. Лучше бы с «Чертаново» сыграли… Ну это я, конечно, шучу. Но, сами знаете, в каждой шутке есть доля правды. Зачем нужны спарринги с такими соперниками? Да еще и в таких климатических условиях? Одна встреча вообще не состоялась. Ну и что? Потерянное время.

- Ничего позитивного в этом сборе не увидели?

Да как вам сказать… Мы все же знаем уровень Вьетнама, Таиланда. Ну победили, что дальше? А могли не победить что ли? Ну давайте еще с Лаосом сыграем, елки-палки…

- И что же вы предлагаете?

А почему бы в Москве или в Подмосковье не провести турнир между первой сборной, второй и молодежной? И народ бы на стадион пошел. И тренерский штаб всех бы смог разом посмотреть. Вот это полезное дело. Проведите три игры – интересно же, разве нет? Лучше бы дома остались. А так – полетели непонятно куда. Играли непонятно с кем, на бездарном поле. Ошибка! Большая ошибка. Не надо туда лезть. Если уж играть, то с достойным соперником. Если не нашли такого, играйте между между собой.

- Как вам игра нашей команды против Вьетнама?

Да в том то и дело, что не особо понравилась! Не очень интересно играли. Заметил только одного мальчишку.

- Это кого же?

Паренька из Махачкалы. Пальцева. Классный пацан. С такой перспективой! Сколько ему лет?

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- 23 года.

Ну вот. Все у него впереди. А данные отличные. Фактура хорошая. Бег грамотный. А вот Литвинов меня совсем не убедил. Ну что это такое? Он, даже проигрывая борьбу вьетнамцу, хватал его за плечо, за майку. Вы не видели? Да что же он делал-то? Как ему не стыдно? Хватал за майку бедного вьетнамца… Ужас.

- России не стоит вступать в Азиатскую Конфедерацию футбола?

Тоже так думаю – не надо. Давайте пока поваримся в своем котле. Есть узбеки, казахи, белоусы. А играть с Вьетнамом не стоит. Дискредитация нашего футбола! Либо показывайте хороший футбол. А его-то не было! Не было коллективного натиска. Не увидел огня в глазах.

Александр Сычев