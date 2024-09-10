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Аргентина без Месси против Колумбии: Какими будут стартовые составы на дежавю финала Кубка Америки

10 Сентября 2024 • 10:52 Комментировать
Колумбия
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Аргентина
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Через 11 ч. 40 мин.

В восьмом туре квалификации к чемпионату мира в зоне КОНМЕБОЛ встретятся сборные Колумбии и Аргентины. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на предстоящий матч.

Колумбия: Варгас, Мохика, Мина, Лукуми, Муньос, Джон Ариас, Лерма, Риос, Диас, Дуран, Хамес Родригес.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Акунья, Лисандро Мартинес, Ромеро, Отаменди, Молина, Энцо Фернандес, Дибала, де Пауль, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес.

В предыдущем туре отбора Колумбия сыграла вничью с Перу 1:1, а Аргентина разгромила со счётом 3:0 Чили. Из-за травм были заменены аргентинцы Нико Гонсалес и Алексис Макаллистер, чилиец Карлос Куэста.

Аргентина и Колумбия играли почти два месяца назад в финале Копа Америка. Там победили в добавленное время «альбиселесте» – 1:0. С тех пор восстанавливается от повреждения Лионель Месси.

Матч Колумбия – Аргентина стартует сегодня, 10 сентября, в 23:30 по московскому времени. За событиями игры в режиме прямой текстовой трансляции можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Сборная Аргентины Сборная Колумбии

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КОЛУМБИЯ АРГЕНТИНА
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