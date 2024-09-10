Губерниев высказался об отмене матча сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о недавнем товарищеском поединке сборной России против национальной команды Вьетнама.
«Я рассчитывал на два матча, мы получили один. Здорово, что эти матчи учитываются в рейтинге ФИФА. Это не просто какая-то прогулка. Поэтому, конечно, обидно, что мы не увидели второго матча», - приводит слова комментатора «Советский Спорт».
Напомним, что матч сборных Вьетнама и России состоялся на стадионе в Ханое 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 3:0. На 7 сентября был запланирован спарринг с Таиландом, но игру отменили из-за плохих погодных условий.
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