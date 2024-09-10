Губерниев высказался об отмене матча сборной России

«Я рассчитывал на два матча, мы получили один. Здорово, что эти матчи учитываются в рейтинге ФИФА. Это не просто какая-то прогулка. Поэтому, конечно, обидно, что мы не увидели второго матча», - приводит слова комментатора «Советский Спорт».