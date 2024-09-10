Радимов - о сборной России: «Такие матчи не нужны»

«Такие матчи не нужны. Сборная должна существовать, но лучше таких соперников приглашать к нам и играть, например, в Волгограде. Да, кубинцам восемь забили, но это был праздник», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».