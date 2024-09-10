Мостовой: «Из-за климата во Вьетнаме даже на трибуне тяжело сидеть»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о климатических условиях во Вьетнаме, где национальная команда провела сентябрьский тренировочный сбор.

«Когда только прилетели, сразу почувствовали огромную влажность. Когда смотрели матч с Вьетнамом, на трибуне тяжело даже сидеть, все промокли. Климатические условия влияют, к этому нужно привыкать», - рассказал Мостовой в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Вьетнама состоялась на стадионе в Ханое 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу над хозяевами со счетом 3:0.