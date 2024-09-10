Мостовой: «России лучше остаться в УЕФА»

«Когда все началось, я скорее был за то, чтобы перейти в азиатскую лигу, чтобы были хоть какие-то матчи. Но потом, проанализировав, подумал, что это сильно опустит сборную вниз. Нам лучше остаться в УЕФА», - поделился мнением Мостовой в эфире телеканала «Россия 24».