Мостовой: «России лучше остаться в УЕФА»

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой считает, что РФС нужно оставаться в УЕФА, несмотря на международный бан.
«Когда все началось, я скорее был за то, чтобы перейти в азиатскую лигу, чтобы были хоть какие-то матчи. Но потом, проанализировав, подумал, что это сильно опустит сборную вниз. Нам лучше остаться в УЕФА», - поделился мнением Мостовой в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от официальных матчей. В связи с этим сборная России может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге команда Валерия Карпина победила Вьетнам со счетом 3:0.
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