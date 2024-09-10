​Манчини: «Мои игроки, к сожалению, греют скамейки в клубах»

Сборная Саудовской Аравии не смогла переиграть сборную Индонезии, несмотря на явный статус фаворита в таком противостоянии. Матч закончился со счётом 1:1. Наставник саудовской сборной Роберто Манчини расстроен, причиной неудачи он считает любопытный аспект. Дело в том, что с бумом зарубежных игроков в саудовском чемпионате доморощенным игрокам не остаётся места в составе, и они быстро теряют форму.

- Арабские игроки должны иметь больше приоритета и привилегий в своём чемпионате. Все мои игроки в сборной почему-то сидят на скамейке запасных в клубах, как так работать? - вопрошает Манчини, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.