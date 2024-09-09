Тренер Аргентины позитивно настроен на возвращение Месси

Лионель Месси пропускает сентябрьский сбор национальной команды. Дело в том, что звёздный форвард до сих пор не восстановился после травмы, которую получил ещё в финале Кубка Америки. Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони позитивно настроен на возвращение Месси в команду.

«Мы надеемся, что Месси скоро начнёт играть. Когда нам нужно будет сформировать список вызванных игроков в следующий раз, мы свяжемся со всеми, в том числе с Месси. Это будет примерно через две недели. Тогда мы и посмотрим, в какой форме Лео», - сказал Скалони журналистам.

В понедельник поздно вечером сборная Аргентины начнёт отборочный матч против Колумбии.