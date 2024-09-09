Тренер Аргентины высказался об отсутствии Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси. Звёздный форвард пропускает сентябрьский сбор, поскольку ещё не полностью восстановился после травмы.

«Команде сложно не зависеть от Месси, потому что он уникальный игрок. Но у нас есть игровая идея, выходящая за рамки того, кто выходит на поле. Все играют в один и тот же футбол. Это помогает. Когда Лео нет, мы делаем то же самое, но без того последнего штриха, которым он обладает», - сказал Скалони журналистам.

Сборная Аргентины на прошлой неделе разгромила в отборе на чемпионат мира – 2026 Чили со счётом 3:0. В понедельник вечером «альбиселесте» сыграют против Колумбии.