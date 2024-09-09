Месси против Ямаля: Дата Финалиссимы вызывает споры

Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, а сборная Испании – чемпионат Европы. Теперь команды должны сразиться лицом к лицу в Финалиссиме. Впрочем, дата проведения матча ещё не была определена.

«Я не знаю, состоится ли Финалиссима. Мне говорили, что будет сложно включить её в график. Я не думаю, что она пройдёт в следующем году», - цитирует портал Goal тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

Предполагается, что Финалиссиму могут провести в октябре или ноябре 2025 года после сезона сборной Испании в Лиге наций.

В то же время TyC Sports сообщает о том, что сборные Аргентины и Испании могут сыграть в США в марте 2026 года. В общем, вопрос сложный.

Напомним, что в 2022 году в Финалиссиме Аргентина разгромила Италию со счётом 3:0.