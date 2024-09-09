«Стыдились бы этого слова»: Орлов не разделяет реакцию на результат сборной России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о реакции на победу сборной России над Вьетнамом в недавнем товарищеском матче. Орлов не считает, что победу 3:0 можно называть разгромной.

«Мне, кстати, так не нравится, что всё время пишут «разгромная победа над Вьетнамом». Стыдились бы этого слова! Во-первых, один автогол был, вратарь там промахнулся. Разгромная победа – это когда пять, шесть, семь мячей. А 3:0 – это победа с крупным счётом, но не разгромная», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Орлов не понимает, зачем так подслащать победу сборной России над соперником такого уровня. По мнению комментатора, настоящей проверкой для национальной команды мог бы стать товарищеский матч против команды легионеров Российской премьер-лиги.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре. Соперники команды Валерия Карпина на этот сбор ещё не известны.