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Экс-игрок Вьетнама оценил сборную России эксклюзив

09 Сентября 2024 • 13:26 Комментировать

Бывший футболист сборной Вьетнама Вон Тьен высказался о матче команды против России. Напомним, что в четверг российская национальная команда обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0.

«Сборная России оставила хорошее впечатление, это очень обученная и дисциплинированная команда. Было видно, что им непросто в таких условиях, но футболисты все равно показали класс. Жаль, не сыграли Головин и Миранчук, это большие игроки. Выделить кого-то? Сложно сказать, вся команда была хороша», - сказал Тьен сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что матч сборной России против Таиланда был отменён из-за тайфуна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Вьетнама Вон Тьен ещё теги
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