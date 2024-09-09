Бывший футболист сборной Вьетнама Вон Тьен высказался о матче команды против России. Напомним, что в четверг российская национальная команда обыграла Вьетнам в товарищеском матче со счётом 3:0.

«Сборная России оставила хорошее впечатление, это очень обученная и дисциплинированная команда. Было видно, что им непросто в таких условиях, но футболисты все равно показали класс. Жаль, не сыграли Головин и Миранчук, это большие игроки. Выделить кого-то? Сложно сказать, вся команда была хороша», - сказал Тьен сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что матч сборной России против Таиланда был отменён из-за тайфуна.