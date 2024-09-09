Латышонок хочет вытеснить Сафонова из старта сборной России

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок, дебютировавший за сборную России, ответил на вопрос о конкуренции с вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым за статус первого номера национальной команды.

«Готов ли к конкуренции с Сафоновым? Конечно, готов!» - приводит слова 26-летнего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Латышонок дебютировал за сборную России в товарищеском поединке против Вьетнама. Встреча состоялась в Ханое 5 сентября и завершилась крупной победой россиян со счетом 3:0.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Евгений провел семь поединков, в которых попустил всего один гол.