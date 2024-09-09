Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, нужно ли тренерскому штабу сборной России вызывать молодых футболистов на товарищеские матчи.

«Эта тема вообще не должна обсуждаться или даже осуждаться. Дело в том, что тренер сам выбирает свою стратегию, это глубоко интимный момент. Он выбирает состав под себя и полностью несёт ответственность. Например, Сафонов не имеет игровой практики в клубе, почему бы его не пригласить в сборную, чтобы сыграть матч», - сказал Непомнящий.

В сентябре сборная России провела лишь одну товарищескую игру, в которой победила Вьетнам со счётом 3:0. Матч против Таиланда был отменён из-за тайфуна, который накрыл город Ханой, где должна была пройти игра.