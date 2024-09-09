Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной России

Тренер голкиперов национальной сборной России Виталий Кафанов оценил дебют вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в товарищеском поединке против Вьетнама.
«Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что товарищеская встреча сборных Вьетнама и России состоялась на стадионе в Ханое 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу над хозяевами со счетом 3:0.
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