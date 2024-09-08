Карпин ответил на вопросы о новичках в сборной России

Сборная России провела сентябрьский сбор, в рамках которого сыграла один матч. Команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам со счётом 3:0, после чего игра против Таиланда была перенесена из-за тайфуна. Рулевой национальной команды ответил на вопрос, какие впечатления остались от новичков в сборной.

«На том фоне, на котором мы играли, всё понравилось. Будут ли ещё новички? Всё зависит от самих новичков. Как они будут проявлять себя в чемпионате России», - цитирует Карпина сайт «Матч ТВ».

Следующий сбор национальной команды России должен состояться в октябре. Соперники сборной по товарищеским играм определятся позднее.