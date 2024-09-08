Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин сообщил о расстройстве игроков сборной России

08 Сентября 2024 • 14:19 Комментировать

Сборная России вернулась на родину после сентябрьского сбора. Он получился неполным – товарищеский матч против Таиланда был отменён из-за тайфуна. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин высказался после возвращения команды из Ханоя.

«Ребята, думаю, чувствуют себя нормально. Понятно, что те, кто не сыграл, расстроены. Все хотели выйти на поле. Но против погоды и природы ничего не сделаешь», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

По словам Карпина, погода никак не повлияла на перелёт. Тренер сборной России сообщил, что в полёте футболисты спали.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Соболев и Барриос обсудили свою драку Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду Анчелотти выбрал место работы после «Реала», Зидан едет в АПЛ, а Роналду выбрал себе партнёра – в главных слухах недели «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Клопп будет тренировать «Боруссию» Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде
Спортивные новости
Соболенко обыграла Пегулу и выиграла US Open СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Сентября
14:31 · Чемпионат мира 2026
Карпин ответил на вопросы о новичках в сборной России
14:27 · Россия. Премьер-лига
Карпин высказался о Батракове в сборной России
14:19 · Чемпионат мира 2026
Карпин сообщил о расстройстве игроков сборной России
13:33 · Чемпионат мира 2026
Фанаты рассмешили Эндрика на поле кричалкой
11:16 · Чемпионат мира 2026
Радченко: «Сборная России живёт, РФС делает всё правильно»
10:47 · Чемпионат мира 2026
Сборная России вернулась из Вьетнама
08:37 · Чемпионат мира 2026
«Самая лучшая идея»: Орлов предложил матч для сборной России
08:33 · Чемпионат мира 2026
Орлов недоволен поездкой сборной России во Вьетнам
03:48 · Чемпионат мира 2026
​Браим Диас забил первый гол за сборную Марокко
07 Сентября
22:08 · Чемпионат мира 2026
Сборная России выехала в аэропорт Ханоя для возвращения в Москву
20:40 · Чемпионат мира 2026
Тарханов предположил, когда Россию вернут в международные турниры 1
17:37 · Чемпионат мира 2026
Семшов: «Думаю, разговор про Азию уже закрыт – остаётся лишь ждать, когда Россию допустят» 2
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сборная России проиграла бы легионерам РПЛ – Петржела
16:52 · Чемпионат мира 2026
Гладилин — о сорвавшемся матче сборной России: «Никакой потери нет»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Стал известен характер повреждения Макаллистера
16:42 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев: Можем только догадываться, как Россия сыграла бы с Францией и Германией 1
16:34 · Чемпионат мира 2026
Борис Игнатьев — о матче России с Таиландом: «Жизнь вносит коррективы»
16:04 · Чемпионат мира 2026
Сафонов – об отмене игры с Таиландом: «Главное сейчас улететь хотя бы»
15:31 · Чемпионат мира 2026
«Сыграл без ошибок»: Булыкин пошутил о «выступлении» Сафонова за сборную России
15:08 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Я не завершил карьеру в сборной России»
13:22 · Чемпионат мира 2026
«Шоу Петросяна»: Селюк высказался о матчах сборной России 2
12:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой посоветовал соперника для сборной России
12:50 · Чемпионат мира 2026
Газзаев — об игре России и Таиланда: «Нет смысла проводить матч при таких условиях»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер пропустил тренировку сборной Аргентины
12:18 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий назвал три причины, по которым России нельзя уходить из УЕФА в АФК 1
Все новости
Рекомендуем