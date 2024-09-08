Карпин сообщил о расстройстве игроков сборной России

Сборная России вернулась на родину после сентябрьского сбора. Он получился неполным – товарищеский матч против Таиланда был отменён из-за тайфуна. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин высказался после возвращения команды из Ханоя.

«Ребята, думаю, чувствуют себя нормально. Понятно, что те, кто не сыграл, расстроены. Все хотели выйти на поле. Но против погоды и природы ничего не сделаешь», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

По словам Карпина, погода никак не повлияла на перелёт. Тренер сборной России сообщил, что в полёте футболисты спали.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре.