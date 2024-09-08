Фанаты рассмешили Эндрика на поле кричалкой

Летний новичок «Реала» Эндрик ранее говорил, что кумиром его детства был экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон. С тех пор бразильца часто связывают с Чарльтоном – это делал даже полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.

Перед матчем сборных Бразилии и Эквадора фанаты скандировали имя и фамилию Бобби Чарльтона, когда бразильские игроки разминались. Эндрик в этот момент посмотрел в сторону трибуны и рассмеялся. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что Бразилия обыграла Эквадор с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Родриго.