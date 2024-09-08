Радченко: «Сборная России живёт, РФС делает всё правильно»

«Поездка сборной России во Вьетнам - палка о двух концах. Мы все видели матч с Вьетнамом, который намного слабее, чем наша сборная. Но самое главное, что сборная России живёт, РФС делает всё правильно», - приводятся слова Радченко на станицах «Чемпионата».