Радченко: «Сборная России живёт, РФС делает всё правильно»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о целесообразности тренировочного сбора национальной команды России во Вьетнаме.
«Поездка сборной России во Вьетнам - палка о двух концах. Мы все видели матч с Вьетнамом, который намного слабее, чем наша сборная. Но самое главное, что сборная России живёт, РФС делает всё правильно», - приводятся слова Радченко на станицах «Чемпионата».
Товарищеская встреча сборных России и Вьетнама состоялась на стадионе в Ханое 5 сентября. Спарринг завершился крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 3:0.
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