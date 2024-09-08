Сборная России вернулась из Вьетнама

Делегация сборной России вернулась в Москву из столицы Вьетнама – Ханоя. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

«Мы приземлились дома», - говорится в публикации пресс-службы.

В Ханое сборная России провела лишь один матч из двух запланированных. Подопечные Валерия Карпина крупно победили национальную команду Вьетнама со счетом 3:0. На субботу, 7 сентября, у российской сборной был запланирован товарищеский поединок против Таиланда, однако спарринг был отменен из-за плохих погодных условий. В столице Вьетнама была угроза мощного тайфуна.