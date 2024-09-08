«Самая лучшая идея»: Орлов предложил матч для сборной России

Известный комментатор Геннадий Орлов предложил вариант товарищеского поединка для сборной России.
«Самая лучшая идея - сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остаётся. Этот матч, думаю, собрал бы и Лужники. Вот это была бы проверка», - передает слова Орлова «РБ Спорт».
В четверг, 5 сентября, сборная России провела товарищеский поединок против Вьетнама. Встреча состоялась на стадионе в Ханое и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 3:0. На 7 сентября был запланирован матч с Таиландом, но встречу отменили из-за плохой погоды.
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