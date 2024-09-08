«Самая лучшая идея»: Орлов предложил матч для сборной России

«Самая лучшая идея - сыграть нашей сборной против сборной легионеров РПЛ. Ведь в таких перерывах много иностранцев остаётся. Этот матч, думаю, собрал бы и Лужники. Вот это была бы проверка», - передает слова Орлова «РБ Спорт».