Орлов недоволен поездкой сборной России во Вьетнам

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о тренировочном сборе национальной команды во Вьетнаме.
«Что это за проверка - Вьетнам и Таиланд? Ну пожалейте игроков! Врач сборной сам говорит - тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете?» - передает слова Орлова «РБ Спорт».
Сборная России провела товарищескую встречу с Вьетнамом 5 сентября. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0. На 7 сентября у России был запланировал спарринг против Таиланда, однако встречу отменили из-за плохих погодных условий в Ханое.
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