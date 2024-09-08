Орлов недоволен поездкой сборной России во Вьетнам

«Что это за проверка - Вьетнам и Таиланд? Ну пожалейте игроков! Врач сборной сам говорит - тяжелейшие условия. Так и зачем эти условия, зачем вы сами себе трудности ищете?» - передает слова Орлова «РБ Спорт».