​Браим Диас забил первый гол за сборную Марокко

Выбравший выступления за сборную Марокко футболист мадридского «Реала» Браим Диас забил свой первый гол в составе команды. Его команда обыграла со счётом 4:1 сборную Габона в рамках квалификации к будущему чемпионату мира, который в 2026 году пройдёт сразу в трёх странах. Ранее Браим Диас успел сделать две голевые передачи в матчах против сборных Замбии и Конго в июне.

Напомним, что Браим Диас выступал в юношеских и молодёжных сборных Испании, но в итоге выбрал команду Марокко. Немалую роль сыграла её сила в последнее время - на катарском чемпионате мира Марокко, напомним, добрался до полуфинала.