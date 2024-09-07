Сборная России выехала в аэропорт Ханоя для возвращения в Москву

Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в аэропорт вьетнамского Ханоя.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили изданию «Спорт-Экспресс» о том, что национальная команда выехала в аэропорт для возвращения в Москву.

Напомним, 5 сентября подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Вьетнама в товарищеском поединке со счетом 3:0.

Сегодня, 7 сентября, российская сборная должна была провести еще один матч против Таиланда, однако встреча была отменена из-за сильного тайфуна.

Ранее уже сообщалось, что сборная России в ночь вылетит в Москву.