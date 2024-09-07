Тарханов предположил, когда Россию вернут в международные турниры

Российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, когда ФИФА вернёт российские команды и сборные к участию в турнирах.

«Думаю, уже через три года УЕФА и ФИФА вернут Россию обратно. Осталось ждать пару лет», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

Напомним, с 2022 года сборная России проводит только товарищеские матчи.

5 сентября подопечные Валерия Карпина уверенно разгромили национальную команду Вьетнама, поразив сетку ворот соперника три раза.

Сегодня сборная России должна была провести контрольный поединок с Таиландом, однако встреча в Ханое была отменена из-за тайфуна.