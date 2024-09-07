Семшов: «Думаю, разговор про Азию уже закрыт – остаётся лишь ждать, когда Россию допустят»

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высказался на тему возможного перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Думаю, разговор про Азию уже закрыт. Остаётся лишь ждать, когда нас допустят. Футбольная общественность лишается нашей сильной сборной. На нас этот простой тоже позитивно не сказывается», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Семшов также предложил представить, как при переходе в АФК сборная России регулярно будет совершать перелёты по девять часов.

Напомним, что в четверг сборная России в товарищеском матче разгромила Вьетнам со счётом 3:0. А вот субботняя игра команды Валерия Карпина против Таиланда была отменена из-за тайфуна.