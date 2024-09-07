Гладилин — о сорвавшемся матче сборной России: «Никакой потери нет»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал срыв товарищеского матча между сборными России и Таиланда.

7 сентября из-за плохой погоды было принято решение отменить контрольный поединок между командами, который должен был пройти во Вьетнаме.

«Никакой потери нет. Матч отменился по погодным условиям. Но команда собралась и провела хотя бы одну игру», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

5 сентября сборная России провела товарищеский матч против национальной команды Вьетнама. Поединок завершился победой россиян с крупным счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Далер Кузяев, Ву (автогол) и Тамерлан Мусаев.