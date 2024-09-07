Борис Игнатьев: Можем только догадываться, как Россия сыграла бы с Францией и Германией

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах сборной России.

«Мы не знаем и только можем догадываться, как бы мы сыграли с Францией, с Италией и с Германией. А команды ниже нас уровнем мы легко и уверенно обыгрывали», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист считает, что после возвращения на международную арену сборная России без проблем одолеет команды уровня Вьетнама или Кубы, но об остальном сейчас говорить трудно.

5 сентября подопечные Валерия Карпина разгромили в гостях сборную Вьетнама со счетом 3:0. Сегодня российские футболисты должны были встретиться с Таиландом, но матч был отменен из-за плохой погоды в Ханое.