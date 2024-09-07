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Борис Игнатьев — о матче России с Таиландом: «Жизнь вносит коррективы»

07 Сентября 2024 • 16:34 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Таиланд
отменен

Известный тренер Борис Игнатьев высказался о несостоявшемся товарищеском матче между сборной России и сборной Таиланда.

Команды должны были сыграть 7 сентября во Вьетнаме, но поединок был отменен из-за погодных условий.

По мнению эксперта, Карпин собирался выпустить ведущих игроков сборной России на матч против Таиланда.

«Игру отменили по объективным причинам, поэтому здесь особо сетовать на то, что мы не играли, не вижу смысла — жизнь вносит коррективы», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Напомним, 5 сентября сборная России разгромила Вьетнам, отправив в ворота соперника три мяча.

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