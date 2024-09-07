Сафонов – об отмене игры с Таиландом: «Главное сейчас улететь хотя бы»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями об отмене товарищеской игры национальной команды с Таиландом из-за тайфуна.

«Ничего страшного, бывает. Не в первый раз отменяют матч. Хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун. Главное улететь хотя бы, а то из-за такой погоды можно не улететь ни сегодня, ни завтра утром. Вот тогда будет плохо», - сказал Сафонов YouTube-каналу «Сборная России по футболу».

В сентябре национальная команда под руководством Валерия Карпина провела одну игру против Вьетнама. В этой встрече россияне добились уверенной победы со счётом 3:0.