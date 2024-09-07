«Сыграл без ошибок»: Булыкин пошутил о «выступлении» Сафонова за сборную России

Вратарь Матвей Сафонов должен был провести все 90 минут в товарищеском матче сборных России и Таиланда. Впрочем, игру отменили из-за тайфуна. Как следствие, Сафонов не сыграл за сборную в сентябре, несмотря на преодолённую огромную дистанцию. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин.

«Это всем знакомо, не вышел – значит, сыграл без ошибок. Конечно, такие перелёты выбивают из колеи, но ребята все справятся, потому что хорошие эмоции после победы», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в матче против Вьетнама (победа 3:0) за сборную России по тайму отыграли вратари Андрей Лунёв и Евгений Латышонок.